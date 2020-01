Koptelefoon met noise cancelling gaat enorm lang mee!

Deze nieuwe koptelefoon kun je langer dan een volledige dag gebruiken.





Het hebben van een draadloze koptelefoon heeft voor- en nadelen. Een voordeel is de flexibiliteit. Via Bluetooth het ding connecten met je smartphone en je kunt gaan en staan waar je wil. Het nadeel is je te maken hebt met een batterijduur. Op dit laatste heeft het bedrijf Klipsch iets bedacht.

Klipsch presenteert later deze maand op CES in Las Vegas een gloednieuwe koptelefoon. Noemenswaardig omdat de koptelefoon draadloos is, beschikt over noise cancelling én lang meegaat op een volle accu. Dat laatste is het echte nieuws in dit geval.

De koptelefoon gaat maar liefst 30 uur mee op een volle accu. Dat is behoorlijk indrukwekkend voor een koptelefoon met 40 Db aan actieve noise cancelling. De koptelefoon biedt daarnaast ondersteuning aan SBC, aptX HD en AAC.

Opladen gaat middels USB-C en het apparaat geeft ondersteuning aan snelladen. De koptelefoon van Klipsch is wit van kleur met bronzen details. Goedkoop is het dingetje niet: het bedrijf vraagt 399 dollar voor het product. Daarmee is de koptelefoon net zo duur als de producten van high-end merken zoals Bose, V-Moda en Sony