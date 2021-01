KPN heeft beste internet, maar tevredenheid is zoek - Apparata

Het gaat niet goed met de tevredenheid over KPN internet en dat zie je terug in de omzet.

Uit recent onderzoek van Ookla (speedtest.net) bleek dat KPN verreweg het beste mobiele netwerk van Nederland heeft. Maar wat betreft een vaste internetverbinding laat de provider wat te wensen over. Volgende de NOS ging de klanttevredenheid van KPN-gebruikers namelijk het afgelopen jaar achteruit, net als de omzet. Het is daarentegen wel de vraag of KPN hier zelf verantwoordelijk voor is of niet.

Tevredenheid over internet KPN daalt

Vandaag presenteert KPN de jaarcijfers van 2020 en die zijn niet per se positief. De provider laat zelf weten dat er een negatieve trend is wat betreft de klanttevredenheid bij KPN als het gaat om internet. Dat heeft ongetwijfeld deels met de kwaliteit van KPN’s service te maken om nog maar te zwijgen over het gerommel met TV-storingen. Maar de wereldwijde pandemie en de recente avondklok maken het ze ook niet echt gemakkelijk.

Zo werken mensen sinds de uitbraak vorig jaar massaal thuis terwijl ook scholieren op een internetverbinding berusten. Meer mensen thuis betekent statistisch gezien meer mensen die internetproblemen ervaren. Ook de helpdesk was daarentegen een bottleneck, want veel meer gebruikers klaagden dat ze deze niet konden bereiken.

We zien wel een negatieve trend in de klanttevredenheid, in zowel de consumentenmarkt als de zakelijke markt, als gevolg van verschillende factoren. Dit heeft onze onverdeelde aandacht en we hebben aanvullende maatregelen genomen om het serviceniveau te waarborgen dat klanten verwachten van de kwaliteitsleider in Nederland. CEO van KPN Joost Farwerck over de ontevredenheid

Ook de omzet daalt weer

Verder heeft KPN nog meer vervelend nieuws te brengen. In 2020 verdiende de provider 3,9% minder, ofwel €5,3 miljard. De nettowinst daalde nog sterker, met 8,7% naar €561 miljoen.

Overigens zegt KPN tegen de NOS dat dit niet een grote teleurstelling was. Alle financiële doelen zouden behaald zijn en ondanks de daling in winst en omzet, groeide het aantal mobiele klanten, terwijl het aantal gebruikers van een vaste internetverbinding stabiel bleef.