KPN heeft verreweg het beste mobiele netwerk van Nederland - Apparata

KPN levert volgens Speedtest het beste mobiele netwerk van Nederland, zowel qua dekking als snelheid.

Onderzoek van Ookla’s Speedtest.net is eenduidig: KPN levert verreweg het beste mobiele netwerk van Nederland. Zowel qua dekking als snelheid weet de Nederlandse provider de gouden plak te verdienen. Het is voor het eerst in 4 jaar dat KPN deze officieuze prijs weet te winnen.

KPN heeft beste mobiele netwerk Nederland

Gedurende Q3 en Q4 van 2020 wist KPN verreweg het beste mobiele netwerk van Nederland te leveren. Het is voor het eerst sinds een tijdje dat de provider wint, want de afgelopen 3 jaar was het T-Mobile die de prijs kreeg.

Volgens Speedtest.net hadden 100% van de gebruikte scans dekking door KPN, terwijl 96.70% 4G connectie had. Dat leverde KPN de beste score op, met T-Mobile en Vodafone respectievelijk op de tweede en derde plek. Het platform geeft iedere provider een dekkingsscore:

KPN – 833

T-Mobile – 640

Vodafone – 590

Ook qua snelheid weet KPN de concurrentie onder de voet te lopen. Met een gemiddelde van ruim 87 Mbps (megabit per seconde) domineert KPN.

KPN – 87.15 Mbps

T-Mobile – 80.31 Mbps

Tele2 – 71.88 Mbps

Vodafone – 67.97 Mbps

Werkwijze met een korrel zout

Dat gezegd hebbende, betekent het feit dat KPN het beste mobiele netwerk van Nederland heeft niet super veel. Ookla benadert alleen maar de dekking, wat een beetje vreemde statistieken (.pdf) oplevert.

Zo hebben meerdere regionen in Oos-Nederland een dekking van 100% of meer. Iedere provider heeft afgezien van maximaal 3 kleine regionen letterlijk in heel Nederland een dekking van 75 tot 100%. Ofwel, de marges zijn ontzettend klein en het verschil wordt bepaald door die enkele probleemregio’s.

In verreweg het grootste gedeelte van Nederland scoren alle providers letterlijk hetzelfde, namelijk 75 tot 100% dekking. Praktisch gezien maakt het dus nauwelijks iets uit of je bij het beste mobiele netwerk of één na beste netwerk van Nederland zit. Qua snelheid kun je eventueel wel stellen dat KPN je statistisch gezien de beste service geeft. Maar ook dat ligt eigenlijk voornamelijk aan de regio waarin je woont.