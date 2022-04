Krankzinnig huis Mark Wahlberg te koop voor 83 miljoen euro

Een bizar bedrag maar dan heb je ook wat. Het huis van Mark Wahlberg staat te koop voor omgerekend 83 miljoen euro.

Het is goed geld verdienen in Hollywood als je eenmaal bent doorgebroken als acteur of actrice. Je draait je hand niet meer om voor huizen van 5 of 10 miljoen euro. Nee, als de bankrekening het toelaat moet je het een stuk verder zoeken. Zoals het huis van Mark Wahlberg.

De bekende Amerikaanse acteur heeft zijn optrekje te koop aangeboden. De vraagprijs ligt op 87,5 miljoen dollar. Omgerekend dik 83 miljoen euro. Maar we hebben het hier dan ook niet over een simpel appartementje in een achterbuurt. Dit is andere koek!

De woning is gelokaliseerd in Beverly Hills, waar anders. Het paleis staat op een lap grond van 2,5 hectare groot. Op dit enorme grondgebied is onder andere een skatepark, een golfbaan, een tennisbaan en een zwemparadijs gebouwd. Je gaat nu misschien wat beter begrijpen waar die krankzinnige prijs vandaan komt.

Neem gerust al je vrienden en familie neem, want er is ruimte zat. Het huis van Mark Wahlberg bestaat uit 12 slaapkamers en 20 badkamers. Uiteraard is de villa van alle gemakken voorzien. Bioscoop? Check. Een wijnkelder? Check. Een bibliotheek? Check.

Wanneer je de boodschappen laat bezorgen hoef je in principe nooit het landgoed te verlaten. Want hier verveel jij je niet zo snel. Het huis van Mark Wahlberg wordt te koop aangeboden via Westside Estate Agency.