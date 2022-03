Krankzinnige prijzen voor Omega Moonswatch op Marktplaats

Bezitters van de nieuwe Omega Moonswatch hopen er flink op te verdienen. Maar geduld is een schone zaak.

Afgelopen weekend lanceerde Swatch in samenwerking met Omega de Moonswatch. De samenwerking kwam redelijk uit de lucht vallen. Binnen korte tijd ontstond er een enorme hype. Dat hebben de winkels van Swatch geweten.

In de nacht van vrijdag op zaterdag verzamelden de eerste mensen met slaapzakken zich voor de winkels. Ook bij de Nederlandse winkels van het merk in Rotterdam en Amsterdam was er enorme belangstelling.

De winkels hadden helaas een beperkte voorraad. Binnen een mum van tijd was de Omega Moonswatch uitverkocht.

Het horloge is verkrijgbaar in 11 verschillende varianten. Swatch benadrukt dat het geen limited edition is. Binnenkort krijgen winkels weer nieuwe voorraadden. De verwachting is dat het Zwitserse horlogemerk de Moonswatch ook online gaat aanbieden. Wanneer is nog niet bekend.

Op Marktplaats is het een virtueel gekkenhuis. De 250 euro kostende Omega Moonswatch worden voor bedragen tussen de 500 en 1.000 euro aangeboden. Complete onzin om zoveel geld neer te tellen voor een massaproduct.

Als je er echt eentje wil scoren moet je gewoon even geduld hebben. De zomer heb ook jij vast wel je eigen Moonswatch voor de adviesprijs van 250 euro. Geef de scalpers dus geen kans!