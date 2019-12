Krijg jij binnenkort 4 jaar updates van Android en/of iOS?

Er is echter wel één adder onder het gras.

Als je een nieuwe smartphone of ander ‘slim’ apparaat koopt ben je natuurlijk afhankelijk van de software die daarop geïnstalleerd wordt. Wanneer je het toestel eenmaal in gebruik hebt ben je aangewezen op regelmatige updates om jouw apparaat veilig en toegankelijk te houden. Fabrikanten hebben zo een flinke invloed. Als zij namelijk geen updates meer bieden kun je het toestel vaak niet lang meer (veilig) gebruiken. Dit terwijl de kwaliteit van het apparaat zelf nog prima is.

Nederland heeft vorig jaar al een initiatief genomen om hier in Europees verband iets aan te doen. Vanaf januari 2019 is het Europees Parlement hier dan ook mee bezig. Inmiddels zijn we zover dat de landen de Europese Richtlijn moeten implementeren. Het gaat hierbij om een zogenaamde open norm. De Europese regels bepalen alleen de eis dat het apparaat ‘minimaal blijft functioneren op hetzelfde niveau als ten tijde van de aankoop’ voor een periode ‘die de consument redelijkerwijs kan verwachten’.

We zien daarmee al direct dat de regeling nogal wat ruimte laat voor interpretatie. De vraag hoe lang redelijkerwijs is kan bijvoorbeeld tot veel discussie leiden. Daarom komt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken met wetgeving om dat nader in te vullen. De Consumentenbond is over die periode overigens redelijk duidelijk. Als het aan haar ligt krijgt een smartphone minimaal 4 jaar updates. Dit terwijl drie jaar tegenwoordig al uitzonderlijk lang is en Google niet meer dan 2 jaar garandeert met Android Go.

Zoals we aangaven is er één adder onder het gras. De verplichting om de updates te blijven verzorgen wordt namelijk niet bij de fabrikant maar bij de verkoper gelegd. Vraag is natuurlijk hoe een verkoper ervoor gaat zorgen dat, bijvoorbeeld, Google Android 4 jaar van updates wordt voorzien voor een bepaalde versie als Google daar zelf geen behoefte aan heeft. Google heeft eerder al laten zien dat zij een strijd over haar verplichtingen niet uit de weg gaat. In ieder geval lijk je binnenkort langer van jouw smartphones en slimme apparatuur te kunnen genieten.

Bron: AD