Krijgen analisten gelijk met een Bitcoin record eind 2021?

Met de recente prijsstijgingen van Bitcoin komen eerdere voorspellingen van analisten weer ter sprake. Gaat Bitcoin naar een record eind 2021?

Met september als een maand vol dipjes was niet het vermoeden dat Bitcoin op weg zou gaan naar een nieuw record. Eerder dit jaar was de voorspelling dat de bekendste cryptocurrency ter wereld tegen het einde van 2021 op recordhoogte zou staan. In april van dit jaar werd een all time high bereikt met Bitcoin, toen stond de koers op meer dan 64.000 dollar.

Bitcoin record 2021

Met een huidige koerswaarde van zo’n 55.000 dollar lijkt dat record weer dichterbij te komen. De munt is in 24 uur tijd alweer 5.000 dollar gestegen, toen de 50k gisterochtend werd aangetikt. Het dieptepunt van dit jaar was 30.000 dollar in juli 2021. Alt coins profiteren van deze ontwikkelingen, meerdere bekende munten zoals Ethereum en Dogecoin stijgen mee.

De cryptomarkt is nu goed voor een waarde van bijna 2,2 miljard dollar. Een stijging van 15 procent in vergelijking met een week geleden, aldus The Independent. Het gaat een spannend laatste kwartaal van 2021 worden. Zitten alle Bitcoin bezitters er straks met kerst warmpjes bij, of blijft het bij wishful thinking? De eerste ontwikkelingen gaan in elk geval de goede kant op.