Met deze Samsung Galaxy Buds+ val je goed op

Ze vallen lekker op. Deze rode Samsung Galaxy Buds+. De draadloze oortjes zijn in Nederland verkrijgbaar in de kleuren White, Black en Sky blue. Voor de Amerikaanse markt is nu een nieuwe kleur geïntroduceerd. Maak kennis met de Samsung Galaxy Buds+ in het rood!

Het is niet bekend of Samsung deze kleur ook in Nederland gaat introduceren. Zonder nieuwsbericht heeft Samsung de kleur opgenomen in het gamma van de Galaxy Buds+. Naast de webshop van het Zuid-Koreaanse techbedrijf, duiken de rode oortjes ook op bij Amazon en Best Buy.

De kans is aanwezig dat Samsung deze rode Galaxy Buds+ ook naar Nederland gaat brengen. De Verenigde Staten is namelijk niet het enige land dat ze heeft. Eerder introduceerde Samsung de oortjes in deze kleur voor de Koreaanse markt. Na de VS is het aannemelijk dat ook Europa volgt. We houden onze ogen -en oren- geopend.