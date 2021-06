Krijgt Bitcoin weer een klap door verbanning Binance? - Apparata

Autoriteiten in de UK verbannen een deel van Binance, maar Bitcoin lijkt daar geen enkele last van te hebben. Hoe kan dat?

Cryptocurrency moeten op het eerste gezicht weer een grote klap voortduren nu een Britse waakhond crypto-platform Binance verbant. Het is de zoveelste portie slecht nieuws voor crypto. Het gaat de laatste tijd immers totaal niet lekker met bijvoorbeeld Bitcoin. Zo kreeg de gehele crypto-wereld een gigantische klap toen China virtuele munten verbood. Gaat dit Binance-verhaal net zo’n catastrophe worden als toen? Daar lijkt het gelukkig niet op.

UK verbant Binance

Britse financiële waakhond Financial Conduct Authority geeft Binance nog tot eind deze maand om bij te sturen. Specifiek het onderdeel Binance Markets Limited heeft zich aan de reguleringen te houden of de dienst mag niet in Groot-Brittannië aangeboden worden, zo meldt Bloomberg.

Maar laat Binance Market Limited nu net geen voet aan de grond hebben in de UK; dit losse onderdeel van een van de grootste crypto-platformen biedt geen concrete services aan in het Verenigd Koninkrijk, zo benadrukt Binance. Market Limited is echt een losstaande tak.

De FCA lijkt hier dus vooral een publieke waarschuwing te willen geven, misschien met een kleine portie machtsvertoon erbij. De waakhond moet namelijk nadrukkelijk toestemming geven voor financiële services. En dat doen ze nu symbolisch niet voor Binance.

Vooralsnog gaat de wereld van crypto dus ook in de UK gewoon door. Binance mag de hoofdzakelijke service van crypto-trading blijven aanbieden. Bitcoin is er dan ook niet van onder de indruk, want de munt steeg grofweg 7% sinds het nieuws dit weekend naar buiten kwam. Laten we wel wezen, Bitcoin heeft het zwaar te voortduren, maar de waarschuwing van de UK richting Binance heeft daar weinig invloed op.