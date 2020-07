Krijgt de iPhone 12 een betere laadkabel?

Apple kiest voor een andere strategie als het gaat om de laadkabel van de iPhone 12.

In plaats van een laadkabel met stekker, levert Apple de iPhone 12 dit jaar naar verwachting zonder stekker mee. Dit gerucht kwam al een tijdje geleden naar buiten. Nu is echter nieuwe informatie opgedoken over deze situatie. Het zou namelijk zo zijn dat men niet zomaar de bekende Lightning naar USB-C kabel levert.

Apple zou met de nieuwe iPhone 12 overstappen op een andere soort kabel. Dat stelt ChargerLAB op basis van gelekte foto’s, opgepakt via Weibo. De Lightning naar USB-C kabels van Apple zijn al jaren van hetzelfde materiaal. Ook van bedenkelijke kwaliteit overigens. Iedereen die een iPhone heeft gehad kan wel beamen dat die kabeltjes vroeg of laat de geest geven.

iPhone 12 series will be equipped with USB-C to Lightning braided data cable (via. 充电头网) pic.twitter.com/mla5HCKGRU — DuanRui (@duanrui1205) July 14, 2020

Misschien dat Apple daarom ook overstapt op een nieuwe kabel. Deze nieuwe laadkabel voor de iPhone 12 is gemaakt van gevlochten materiaal. Het zou niet de eerste keer zijn dat Apple voor een gevlochten kabel kiest. Zo zijn de Thunderbolt Pro en HomePod kabels ook gevlochten.

Een gevlochten kabel is sterker dan de standaard rubberen Lightning naar USB-c kabel die we nu kennen. De presentatie van de nieuwe iPhone 12 is over circa twee maanden. Afwachten dus of Apple inderdaad voor een nieuwe laadkabel heeft gekozen met de iPhone 12.