Krijgt de iPhone 12 dit jaar toch geen 5G?

Duivels dilemma voor Apple. Wint de concurrentie of het imago?





Lange tijd werd gedacht dat Apple pas in 2021 over zou stappen op 5G-connectiviteit. Dit standpunt leek echter niet vol te houden omdat andere concurrenten, zoals Samsung dat recent met de Samsung Galaxy S20-lijn deed, nu al wel volop inzetten op op de nieuwe technologie.

Sterker nog, Apple heeft een aparte antenne ontwikkeld om 5G-connectiviteit voor de iPhone 12 mogelijk te maken. Nu dreigt er toch een kink in de kabel.

Apple wil niet dat de lancering van de eerste iPhones met 5G-technolgie een sof wordt. Daarom volgt zij met argusogen de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Allereerst wil men voorkomen dat de presentatie ondersneeuwt in het Corona-nieuws. Daarbij wil men voorkomen dat de verkopen tegenvallen door de economische situaties.

Een ander probleem is van technische aard. Door de reisbeperkingen kunnen de mensen met kennis van 5G-technologie niet vrij reizen om hun kennis te delen. Bovendien is ook de thuisbasis in Cupertino onderworpen aan thuisquarantaine.

Tegelijk met deze problemen realiseert Apple zich heel goed dat zij, als zij de release van de iPhone 12 met 5G uitstellen, de concurrentie nog meer voorsprong bieden. Kortom een duivels dilemma.

Volgens de berichten zal de telecomgigant in mei een beslissing nemen. Apple zelf weigert commentaar en afgaande op berichten van toeleveranciers is de productie van 5G-modellen (nog) niet stopgezet. Wordt dus vervolgd.

