Krijgt de iPhone 12 mini concurrentie uit onverwachte hoek? - Apparata

Een kleinere smartphone met beregoede specificaties. Het segment is klein, maar onder andere de iPhone 12 mini staat concurrentie te wachten.

De laatste jaren zijn smartphones enorm gegroeid. Meer dan 6,5-inch aan display is niet ongebruikelijk in de wereld van high-end smartphones. Maar niet iedereen zit op zo’n joekel te wachten. Onder andere Apple heeft nog kleinere toestellen met goede prestaties in het gamma, waaronder de iPhone SE en de iPhone 12 mini.

iPhone 12 mini concurrentie

Het lijkt er echter op dat de iPhone 12 mini concurrentie gaat krijgen in vorm van een smartphone van Sony. De Japanners worden al een tijdje gezien als de underdog in het wereldje van smartphones. Dat hebben we zelf kunnen ervaren met één van hun recente Xperia modellen. Volgens OnLeaks gaat Sony zijn eigen ‘iPhone 12 mini’ maken, zo valt te lezen in een publicatie van Voice.

De nieuwe Sony smartphone heeft naar verluidt een 5.5-inch scherm met 140 x 68.9 x 8.9 mm als afmetingen. Verder is uitgelekt dat deze telefoon een 8-megapixel selfiecamera heeft en twee camera’s achterop. Ook is de 3.5mm jack present (zoals we van Sony gewend zijn) en zit er een vingerafdrukscanner op de zijkant van het toestel.

Het is nog niet duidelijk hoe deze nieuwe Sony Xperia Compact precies gaat heten. Daarnaast is het onbekend wanneer de smartphone officieel voorgesteld gaat worden.