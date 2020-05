Krijgt de nieuwe AirPods deze handige functies?

De AirPods van Apple kunnen zo naar een hoger plafond worden gebracht.

Met de Apple Watch zet het bedrijf maximaal in op de gezondheid. Het slimme horloge is niet alleen een verlengstuk van je iPhone, maar helpt ook met de gezondheid in het dagelijkse leven. De Apple Watch houdt bijvoorbeeld een oogje in het zeil als het om je hartritme gaat.

Het lijkt erop dat de AirPods diezelfde kant opgaat. Nu zijn de draadloze oortjes van het techbedrijf nog weinig bijzonders. Ze zien er uniek uit en hebben een styling die bij veel mensen in de smaak valt. Maar Apple kan ook met de AirPods de kant van de gezondheid opgaan.

Volgens DigiTimes is de kans aanwezig dat Apple met de nieuwe AirPods overstapt op een ander soort sensoren. Het bedrijf ASE Technology zou verantwoordelijk zijn voor de productie van deze sensoren. Het gaat hier om omgevingssensor die de optische sensor in de huidige AirPods zou kunnen vervangen.

De optische sensoren gebruikt de AirPods onder meer om te detecteren of je ze draagt of niet. Met een omgevingssensor kunnen ook zaken met betrekking tot je gezondheid in de gaten worden gehouden. Bijvoorbeeld je hartslag of een gezonde bloedsomloop bij je oren. Het is weer een stapje verder van wat we tot nu toe met de Apple Watch hebben gezien.

Het is een gerucht en het is dus goed om de info met een korreltje zout te nemen. De info kan kloppen, maar dit hoeft niet te betekenen dat we het al terug gaan zien op de eerstvolgende nieuwe generatie AirPods. (via Macrumors)