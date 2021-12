Krijgt iPhone camera eindelijk een goede resolutie?

De camera van een iPhone is verre van slecht, maar qua resolutie was het nooit echt indrukwekkend. Dat gaat veranderen.

Voor een smartphone heeft een iPhone best een goede camera die goed kan meedoen met de top. Dat klinkt raar, want qua cijfers lijkt dat absoluut niet het geval. Waar concurrenten vaak al de 100 megapixels aantikken, heeft de iPhone 13 Pro nog steeds een 12 megapixel camera. Apple zorgt vooral door software dat foto’s toch goed lukken, maar zoals met alles: hogere nummers zorgen voor een beter resultaat.

Meer megapixels voor iPhone camera

Die hogere nummers bereiken Apple nu ook. De iPhone 14 krijgt naar verluidt een 48 megapixel camera. Dat laat analist Ming-Chi Kuo weten. Verwacht echter niet dat elke foto met een iPhone 14 (Pro) nu van hogere resolutie geniet. Het zou naar verluidt gaan om een ‘hybride’ systeem waar de 48 MP camera gebruikt wordt wanneer nodig. Bij onderwerpen waar de 12 MP camera (de hoofdlens) het prima doet, wordt de hoofdcamera gebruikt. Denk vooral aan betere belichting en filmen als de mogelijkheden voor een 48 MP camera.

Periscoop

Een iPhone 13 heeft een camera eiland met drie camera’s: groothoek (0,5x zoom), normaal (1,0x zoom) en zoom (2 of 3,0x zoom). Met software-gegenereerde zoom kun je tot zo’n 5x zoom komen, maar echt mooie foto’s maken lukt daar niet echt mee. Dat gaat wellicht ook veranderen. Het camera eiland van de iPhone 15, in 2023, zou vergezeld worden door een periscoop-camera volgens Kuo. Deze lens zie je vaker op Android-telefoons en kan veel hogere zoomniveaus aan. 20x zoom is dan ineens geen probleem meer.

Het zouden mooie stappen vooruit zijn op een camerasysteem dat al niet slecht is. Wat het aantal MP op de iPhone 14 wordt, wordt afwachten tot de telefoon in 2022 onthuld wordt.