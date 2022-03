Kun je Apple’s Studio Display ook gebruiken met Windows?

Interessante vraag. Is het mogelijk om de nieuwe Studio Display van Apple ook aan te sluiten op een computer met Windows?

Apple staat erom bekend dat hun software en hardware vaak perfect op elkaar aangesloten zijn. Het nadeel is dat zodra je iets van een derde partij probeert te gebruiken in die combinatie dat het niet altijd lekker werkt. Deze week presenteerde Apple de nieuwe Studio Display, maar kun je dit beeldscherm ook gebruiken in combinatie met Windows?

Afgezien van de vraag waarom je zo’n duur Apple product zou willen gebruiken in combinatie met je Windows computer of laptop natuurlijk. Maar ja, het is mogelijk. Dat heeft Apple bevestigd tegenover The Verge. In principe werkt niet alleen het scherm, maar ook de overige hardware van het display met een Windows computer. Denk aan de ingebouwde speakers en de webcam.

Het is echter niet zo dat alles honderd procent functioneert. De feature Center Stage is exclusief voor de Mac. Met Center Stage kan de webcam via software met je meelopen in beeld. Ook als er anderen in beeld verschijnen kan de software op slimme wijze uitzoomen. Het maakt een videoconversatie een stuk dynamischer. Dat zit er dus niet in voor Windows en de Studio Display.

Mocht je dus de Studio Display overwegen voor je Mac en sporadisch er een Windows computer op willen aansluiten. Geen probleem, dat kan gewoon.