Kun je Netflix kijken op je Nintendo Switch?

Het korte antwoord is nee, MAAR… met deze workaround kan het wel!

Hoe tof zou het zijn als je Netflix op je Nintendo Switch zou kunnen kijken? Voor zo’n beetje al je apparaten is er wel een Netflix app beschikbaar. Zo ook in het verleden voor bijvoorbeeld de NIntendo Wii en de Wii U. Ook voor handheld consoles als de Nintendo 2DS en de Nintendo 3DS waren Netflix apps beschikbaar.

Op dit moment is er echter geen Netflix app beschikbaar voor een Nintendo console. Tenminste, niet in de officiële Nintendo eShop. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het niet mogelijk is.

Netflix op je Nintendo Switch

Makkelijk is het misschien niet, maar een beetje uitdaging houden we wel van in het leven. De website Android Authority geeft uitleg hoe het wél kan. De basis ligt in het installeren van Android OS op je Switch. Nintendo ondersteunt dit officieel niet, dus wij adviseren officieel dat dan ook niet te doen. Maar het kan wel als je handig bent en als je echt wil. Dus doe er eventueel je voordeel mee.

Op het XDA-developers forum tref je een tutorial om stap voor stap te lezen hoe je Android OS op je Nintendo Switch krijgt.

Na installatie zal je Nintendo Switch als het was het een Android-tablet. Dat betekent dan dus dat je gewoon naar de Google Play Store kunt gaan en Netflix kunt downloaden. (En natuurlijk ook apps als Spotify en Twitch)

Niet zonder risico

Er zijn natuurlijk altijd risico’s verbonden aan deze installatie. Het kan gevolgen hebben voor je batterijduur en niet alle knoppen zullen in alle apps werken. Maar aan de andere kant zijn er inmiddels al heel wat gebruikers die inmiddels Android OS hebben draaien op hun Nintendo Switch en daar met veel plezier gebruik van maken.

Gaat dit je allemaal boven je pet? YouTube heeft wel gewoon een app in de Nintendo eShop, kun je in ieder geval wel gewoon kattenfilmpjes kijken.