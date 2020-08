Kun je PlayStation 4 accessoires gebruiken op de PS5?

Sony heeft bekendgemaakt welke zaken je van de PlayStation 4 kunt gebruiken op de PlayStation 5.

Grote kans dat als jij de PS5 gaat kopen ook een PlayStation 4 hebt staan. Tja, wat ga je daarmee doen? Verkopen kan, maar veel zal de console niet opleveren. Je kunt hem verplaatsen naar een andere ruimte in huis of gewoon naast de PS5 zetten. Je hebt dan nog PS4 accessoires, maar de vraag is of je hier iets mee kunt met de PlayStation 5.

Sony heeft daar nu duidelijkheid over gegeven. In een blogpost laat het bedrijf weten wat je wel en niet kunt gebruiken van de PS4 naar de PS5. Stuurtjes, controllers e headset die werken met een PlayStation 4 werken ook met een PlayStation 5. De DualShock 4 controller werkt alleen met PS4 games op de PS5. PS5 games spelen met een DualShock 4 controller is niet mogelijk. Verde laat Sony weten dat zowel de PS Move Motion Controllers als de PlayStation VR Aim Controller werken in combinatie met de PS5.

Waarom de DualShock 4 niet werkt niet met PS5 games is logisch. De DualSense controller van de PS5 heeft unieke features die de DS4 niet heeft. Daardoor zou een game niet lekker functioneren met de oude controller. Als laatste: de PlayStation Camera die je nu op je PlayStation 4 gebruikt werkt ook met de PlayStation 5.