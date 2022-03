Kun jij een deepfake gezicht herkennen in een foto?

Vraag jezelf maar eens af: is bovenstaande afbeelding een vakantiekiekje van mijn zus of een deepfake gezicht?

Om even verder te gaan op de intro: een foto van een persoon, nietwaar? Zoals gezegd, als ik had gezegd dat het een foto van een paar jaar terug was van mijn zus had je me misschien nog wel geloofd ook. Het is echter geen foto van iemand. Deze afbeelding is geleend van This Person Does Not Exist. Het is een al wat ouder voorbeeld van deepfake. Waar middels kunstmatige intelligentie een samenraapsel van gezichten wordt gevormd om één zeer menselijk beeld te creëren. Nou zou bovenstaande afbeelding iedereen kunnen zijn – van de 7,7 miljard mensen op onze aardbol is er vast iemand die erop lijkt – maar het is dus een gegenereerd persoon.

Deepfake gezicht herkennen

Waarom we gelijk begonnen met de vraag ‘is dit een deepfake gezicht of een echte foto’: het wordt steeds belangrijker om te weten wat echt of nep is. Het risico van deepfakes is natuurlijk dat je een mens verbindt aan een vooropgezette actie. Denk aan uitspraken van politici die ze nooit hebben gedaan of de nieuwste toepassing: spammen op Linkedin. Gisteren hadden we het al over spammers met gemene trucjes, dus pak je aluminiumfolie hoedje er maar weer bij: we moeten het even hebben over die deepfakes.

Linkedin spam

Het verhaal komt van een Amerikaanse onderzoekster genaamd Renée DiResta. Zij kreeg een connectieverzoek van iemand op Linkedin. Niks raars, totdat ze beter ging inspecteren. Als onderzoekster op het gebied van desinformatie viel haar wat op aan de profielfoto van dit ‘persoon’. Een paar oneffenheden in de foto waardoor deze gegenereerd leken. Twijfels werden bevestigd wanneer bleek dat de foto ‘perfect’ uitgelijnd is. De ogen en neus zitten precies op één lijn met elkaar. Reden om daar eens dieper in te duiken, wat Shannon Bond van NPR deed. Die kwam erachter dat dergelijke deepfake gezichten vaak worden gebruikt voor Linkedin profielen. Het zijn dus neppe accounts, of spamaccounts.

Waarom?

Linkedin kent een limiet aan hoe veel berichten je kunt sturen, om spam te voorkomen. Daarom is zo’n deepfake gezicht een manier om een spamprofiel te vermenselijken. Het zorgt er immers ook voor dat je de ‘echte’ werknemers geen slechte naam bezorgt door ze te laten spammen voor je bedrijf. Het doel? Simpele reclame. Lobbyen voor grote bedrijven, aanbiedingen doen, dat soort werk. Automatiseren voor extra bereik. Zoals gisteren dus: het is eigenlijk vrijwel onschadelijk, maar wel weer een grimmige manier om iets simpels voor elkaar te krijgen.