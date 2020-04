Kunnen Sony’s nieuwe oortjes Apple’s AirPods aan?

Sony komt met een gloednieuwe set in-ear oortjes die moeten concurreren met Apple's AirPods. Gaat dat ze lukken?





Sony kondigt vandaag een nieuwe serie in-ear oortjes aan met de pakkende titel ‘WF-XB700′. De draadloze headset zit ongeveer in dezelfde prijsklasse als Apple’s ontzettend populaire AirPods, maar kan Sony op tegen de iPhone-maker?

De Sony WF-XB700 gaat voor zo’n €150 over de toonbank en zou een accuduur van 9 uur hebben. Met de bijbehorende oplaadcase kun je er nog een keer 18 uur uit persen, dus je zou in theorie een aantal dagen vooruit moeten kunnen met deze jongens.

Sony’s gadget connect uiteraard met Bluetooth, maar wat deze set aantrekkelijker maakt dan bijvoorbeeld de twee keer zo dure Sennheiser Momentum True Wireless earbuds is het feit dat de twee individuele oortjes apart verbinding maken. Met andere woorden, de afstand tussen de twee oortjes maakt niet uit en dit was wel een probleem bij Sennheiser’s oortjes, zo beschrijven we in onze review.

Daarnaast heeft Sony’s nieuwe product rubberen opzetstukjes tegenover Apple’s plastic design. Niet alleen voegt dit toe aan de pasvorm van het product, maar zorgt ook voor een zekere afsluiting van de buitenwereld, in tegenstelling tot AirPods. De WF-XB700’s zijn dus inherent een beetje ‘noise cancelling’. Sennheiser doet er wat dat betreft nog schepje bovenop, want diens geavanceerde smart noise cancelling was een van de grootste pluspunten.

Verder geeft Sony hun oortjes nog een IPX4 waterdichtheidsrating. Dat wil zeggen dat ze het prima zouden moeten overleven tijdens een intense workout. Ook een wandeling in een regenbui zou in principe niet desastreus moeten zijn. Hier geldt tevens weer dat Sony een streepje voor heeft op Apple. De geluidskwaliteit moet uiteindelijk de doorslag geven. Daarvoor wachten we nog even wat vergelijkingen af. Maar als zelfs de AirPods Pro klachten ontvangen, dan is het nog maar de vraag of hier een eerlijke vergelijking wordt gemaakt.

Al met al zijn er nu dus een aantal grote merken met een set draadloze oortjes van rond de €150. Sony heeft de WF-XB700, Apple de AirPods en Samsung de Galaxy Buds Plus. Take your pick!

