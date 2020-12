Kunnen we DIT van de PlayStation 5 Pro verwachten? - Apparata

De PlayStation 5 ligt nog niet eens in de schappen, of er wordt al gesproken over de komst van een Pro.

Nou ja, gesproken. Het is een gerucht op basis van een patent dat door T3 is ontdekt. Het geeft in elk geval stof tot nadenken én we kunnen een eerste basis leggen voor wat straks de PlayStation 5 Pro gaat zijn.

Het is aannemelijk dat Sony over een aantal jaar met een nieuwe versie van de PS5 gaat komen. Kijk je naar de geschiedenis van de console, dan is dit bijna gegarandeerd. Met de eerste generaties PlayStation kwam er vooral een dunnere en compacte versie op de markt. Met de PS4 was het zo dat er ook een Pro-variant kwam die 4k gaming mogelijk maakte.

De PlayStation 5 is gigantisch en dat er ooit een Pro gaat komen is daardoor bijna een zekerheid. Wellicht wat kleiner van formaat én met nog dikkere hardware dan we nu in de PS5 aantreffen. Het patent waar we het eerder over hadden hint naar de mogelijkheid dat de PlayStation 5 Pro niet één, maar twee grafische kaarten krijgt. Het kan bijna niet anders dan dat zo’n sterkere variant ook dik meer gaat kosten dan een gewone PlayStation 5.