Kunnen wetenschappers per ongeluk de aarde vernietigen?

Door met een in het laboratorium gekweekt zwart gat kunnen wetenschappers door een misberekening de gehele aarde vernietigen.

Alles kan, maar of het waarschijnlijk is is de vraag. Toch is het helemaal niet zo raar. Eerder, in de jaren dertig van de vorige eeuw, was er namelijk ook zo’n moment. Toen vroegen natuurkundigen die met Einstein aan de atoombom werkten zich af of het exploderen van zo’n bom uiteindelijk de atmosfeer van de aarde in brand zou steken en de hele planeet zou vernietigen. Dit was volgens hun eigen berekeningen niet het geval en ze gingen verder.

Wetenschappers die de aarde vernietigen

Hetzelfde gebeurde toen de Large Hadron Collider (LHC) in 2008 online ging. Wetenschappers wekten de nieuwsgierigheid van de media door te stellen dat het laboratorium mogelijk microscopisch kleine zwarte gaten kan creëren. Maar spelen we hier niet met vuur? Kunnen dit soort kleine zwarte gaten ons niet grote problemen opleveren?

Het antwoord op die vragen was en blijft: vrijwel zeker niet. Misschien zal de LHC uiteindelijk microscopisch kleine zwarte gaten creëren en misschien ook niet. Tevens werd eerder al in een artikel van Forbes beschreven dat we leven met veel grotere bedreigingen.

Kans

De kans is dus heel klein dat we worden opgezogen door een zwart gat. Als deze zwarte gaten zouden bestaan, zouden ze de aarde (en alle planeten) gedurende de hele geschiedenis van ons zonnestelsel hebben gebombardeerd, evenals de zon, en er is absoluut geen bewijs dat enig lichaam in ons zonnestelsel ooit een zwart gat was of werd opgegeten door een. Dus de wetenschappers gaan vrolijk door met het kunstmatig creëren van hele kleine zwarte gaten.