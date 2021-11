Kunst of kitsch? iPhone van 7.500 euro heeft stukje dinosaurus

Een peperdure iPhone waarbij je het meeste van het geld neerlegt voor een stukje dinosaurus. De Caviar Tyrannophone is precies dat.

Overal is een markt voor, zo lijkt het. Want als je echt geld te veel hebt, dan is een iPhone helemaal niet zo duur. Nee, dan moet het nog een trapje omhoog op de prijsladder om echt een duur item te zijn. Daar komt Caviar om de hoek kijken.

Caviar

Hoe maak je een iPhone extreem duur? Simpel: voeg er dure materialen aan toe. Meestal gaat het om ‘bekende’ edelmetalen, denk aan goud, zilver, diamanten zelfs. Caviar bouwt alles op een iPhone om zo een peperdure smartphone te maken. Wat nou als je eens een wat bijzonderder materiaal wil dan goud of een ander metaal. Dan is de Caviar Tyrannophone, een iPhone met een stukje dinosaurus, misschien iets voor jou.

Tyrannophone

Het is een bijzondere smartphone: een opdruk van een Tyrannosaurus Rex op de achterkant en alsnog wat goud aan de bovenkant. Het is echter niet allemaal geld wat je spendeert aan wat bladgoud en een 3D-afbeelding van een T-Rex. Eén van de tanden van die afbeelding op de iPhone is namelijk een écht stukje tand van een dinosaurus! Het stukje tand is afkomstig van een T-Rex-tand die 80 miljoen jaar oud is. Een bizar stukje ‘kunst’. Of kitsch?

Duur

Daarnaast heeft de Caviar Tyrannophone meer luxueuze materialen op de achterkant. Het oog van de T-Rex is bijvoorbeeld gemaakt van amber. Het is duur spul. De prijs is 8.610 dollar (ongeveer 7.500 euro). Voordat je denkt dat Caviar museums moet leegkopen om stukjes dinosaurus voor de iPhone te verkrijgen: er komen maar zeven exemplaren. De creatie baseert zich op de iPhone 13 Pro en Pro Max met 1TB opslagruimte.