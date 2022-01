Kylie Jenner doet het beter dan jou op Instagram

Een nieuwe mijlpaal werd bereikt door de realityster, daarmee is Kylie Jenner de koningin van Instagram.

Niet eerder wist een vrouw meer dan 300 miljoen volgers te vergaren op Instagram, model en realityster Kylie Jenner heeft het wel voor elkaar gekregen. Een primeur voor de Amerikaanse. Op de tweede plaats staat de Amerikaanse zangeres Ariana Grande met 289 miljoen volgers. Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat ook Grande de 300 miljoen passeert.

Hoewel Kylie Jenner de eerste vrouw is met meer dan 300 miljoen volgers op Instagram, is ze zeker niet de eerste persoon. Die eer gaat naar voetbalster Cristiano Ronaldo. De sterspeler, momenteel actief bij Manchester United, heeft meer dan 388 miljoen volgers op Instagram. Ook Lionel Messi heeft meer dan 300 miljoen volgers op het sociale platform.

Zijn er accounts met nog meer volgers dan Ronaldo? Jazeker, maar dan moet je verder kijken dan een persoon. Het officiële account van Instagram heeft nog meer volgers. Namelijk 460 miljoen! Het duurt nog wel even voordat of Ronaldo of Kylie Jenner of Ariana Grande of wie dan ook dit aantal weet te behalen op Instagram.

Het hebben van honderden miljoenen volgers vertegenwoordigd een hoge marktwaarde. Een commerciële post op een account met zoveel volgers is al gauw meer dan 100.000 euro waard. Het is dus zeker niet alleen maar lucht. Er zit een keiharde business achter.