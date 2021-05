La Casa de Papel: opnames afgerond, seizoen 5 komt eraan - Apparata

Afbeelding via Netflix

De opnames van seizoen 5 van La Casa de Papel zijn afgerond. Wat kunnen we verwachten van het laatste seizoen van de serie?

La Casa de Papel is één van de series op Netflix die razend populair is geworden. En dit terwijl het een Spaanse serie is. Toch werd het een wereldwijd succes, de verhaallijn en het sfeertje deden veel mensen er toe besluiten de serie te gaan kijken. Nu is Netflix klaar met de opnames van het laatste seizoen, waarin de overvallers van een bank weer verwikkeld raken in allerlei situaties om hun eigen hachje te redden.

La Casa de Papel seizoen 5

Helaas, maar dit is het einde. Nog één seizoen en dan stopt de serie. Het is nu wachten op wanneer de afleveringen online worden gezet. De cast heeft al afscheid genomen, en dat deden ze door op Twitter een bericht te posten. Daar zien we alle overvallers in hun kenmerkende outfits met de tekst: “Wat begon als een overval, eindigde als een familie. Het is klaar voor deel 5 van La Casa de Papel. Bedankt aan alle fans om deel uit te maken van La Resistencia. We kunnen niet wachten om te laten zien hoe dit verhaal afloopt”.

What started as a heist, ended as a family.



It’s a wrap on Part 5 of La Casa de Papel / Money Heist.



Thank you to all the fans for being part of La Resistencia! We can’t wait to show you how this story ends. pic.twitter.com/ey2TuEZENh — Netflix (@netflix) May 14, 2021

De regisseur van de serie, Koldo Serra, nam tevens afscheid. “Gisteren, na bijna drie jaar, eindigde het filmen van La Casa de Papel. De meest brute, meest intense en mooiste filmervaring op professioneel en persoonlijk niveau die ik ooit heb meegemaakt.”, aldus Koldo.

Release datum

Op de release datum moeten we nog even wachten, daar heeft Netflix namelijk nog geen mededelingen over gedaan. Seizoen 5 bestaat uit tien afleveringen en kent met José Manuel Seda, Miguel Angel Silvestre en Patrick Criado een aantal nieuwe gezichten. Volgens de cast is het laatste seizoen de meest extreme en epische. Dat belooft veel goeds.