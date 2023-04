Laad je EV op tijdens een sessie in de sportschool

Steeds meer mensen kiezen voor elektrische voertuigen (EV’s) als een milieuvriendelijkere optie voor mobiliteit. Doorslaggevend voor de overstap is onder andere het financiële voordeel en de subsidie vanuit de overheid. Een belangrijke uitdaging voor EV-rijders is echter het vinden van betrouwbare en toegankelijke laadinfrastructuur.

PowerGo is vastbesloten om deze uitdaging aan te pakken. Hoe? Het bedrijf heeft aangekondigd dat er nieuwe laadpunten zullen worden geplaatst bij Basic-Fit sportscholen, zodat EV-rijders hun voertuigen kunnen opladen terwijl ze aan hun gezondheid werken. Lees hier meer over PowerGo en het opladen van je voertuig bij de sportscholen van Basic-Fit.

Meer over PowerGo

PowerGo is een toonaangevend bedrijf op het gebied van laadoplossingen voor elektrische voertuigen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van geavanceerde laadinfrastructuur voor bedrijven en particulieren om de transitie naar elektrische mobiliteit te bevorderen. Met hun innovatieve technologie en betrouwbare laadoplossingen is er een reputatie opgebouwd als een vertrouwde naam in de sector.

Heb jij een elektrische auto en gaat je voorkeur uit naar het aan huis opladen van je voertuig?

Welke voordelen bieden de laadpalen?

De samenwerking tussen PowerGo en Basic-Fit heeft geleid tot de installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen bij verschillende Basic-Fit fitnesscentra in Nederland. Deze laadpalen bieden talloze voordelen voor zowel de fitnessketen als de gebruikers van elektrische voertuigen.

Allereerst bevorderen de PowerGo laadpalen duurzaamheid. Elektrische voertuigen zijn een milieuvriendelijkere optie in vergelijking met traditionele voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden. EV’s en hybride voertuigen hebben geen (of minder) uitstoot van schadelijke gassen. Door laadpalen te installeren, moedigt Basic-Fit het gebruik van elektrische voertuigen aan.

Tot slot bieden de PowerGo laadpalen een gemakkelijke en handige laadoplossing voor leden van Basic-Fit die een elektrische voertuigen besturen. Leden kunnen hun voertuigen opladen terwijl ze aan het sporten zijn, zodat ze met een volle accu kunnen vertrekken na hun work-out.

Op welke locaties zijn de laadpalen al aanwezig?

Bij de Basic-fit in Hoofddorp zijn op 14 april 2023 de eerste laadpalen geïnstalleerd. De laadpalen worden nu nog getest en gecontroleerd, maar het duurt niet lang meer voordat ze klaar zijn voor gebruik. Er worden in totaal 9 laadpunten geplaatst van 30 kilowatt. Tot nu toe is Hoofddorp de enige locatie waar de laadpalen zijn geïnstalleerd. Basic-fit en PowerGo zijn van plan snel uit te breiden. Het uiteindelijke doel is om op 450 verschillende locaties in zowel Nederland als België laadpalen te plaatsen.