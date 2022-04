Laatst gezien verbergen op Whatsapp voor een specifiek contact

Je kunt straks indelen hoe je laatst gezien op WhatsApp wil hebben. Best handig!

Iedereen gebruikt WhatsApp weer op een andere manier. Wel blauwe vinkjes, geen blauwe vinkjes. Wel laatst gezien, niet laatst gezien. De bekende berichtendienst heeft nu een nieuwe manier bedacht om die ervaring nog wat verder te individualiseren. Het heeft te maken met laatst gezien op WhatsApp.

Nu is het nog zo dat je die functie aan of uit kunt zetten. Een gulden middenweg is er niet. Dat betekent dat iedereen je laatst gezien kan zien of niet. En jij natuurlijk ook niet van anderen of juist weer wel. Daar komt verandering in. WhatsApp test de mogelijkheid om laatst gezien per individueel contact in te stellen.

Op deze manier kun je van slechts één of meerdere personen instellen of je wil dat ze je laatst gezien kunnen zien of niet. Van die personen kun je dan ook geen laatst gezien zien als je het verbergen aan hebt staan.

De feature is te vinden in WhatsApp iOS beta versie 22.9.0.70. Onduidelijk is nog wanneer de functie publiekelijk gaat. Verwacht echter dat je later dit jaar ook zelf met de feature aan de slag kunt gaan. Mocht je hier behoefte aan hebben. (via WABetainfo)