Lachen! Dit zijn de beste 1 april grappen van 2022

1 april kikker in je bil: wij hebben de beste 1 april grappen van 2022 op een rijtje gezet.

Sommige mensen vinden 1 april verschrikkelijk en doen er dan ook alles aan om er aan te ontkomen. Wij echter niet en zien de lol er wel van in. Ook vandaag zijn er weer goede grappen uitgehaald en wij hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Beste 1 april grappen 2022

Je zal het niet geloven, maar de overheid is van plan om flitspalen langs fietspaden te gaan zetten. Het is ook levensgevaarlijk die wielrenners, maar ook de oudjes die op een elektrische fiets voorbij razen. Gevaarlijk en het kost de samenleving door de vele ongelukken veel geld. Daarom komen de flitspalen er. Terecht natuurlijk!

Tevens is er vandaag een nieuwe handige app gekomen. Het is altijd lastig kiezen welke WC bril je nou het beste past. Het is ook lastig passen in een winkel en daarom is de app ontwikkeld door Geberit. De kontfiguurator is vanaf vandaag te downloaden in zowel de Android Play Store en de Apple Store. De app helpt je bij het vinden van de perfecte WC bril.

Geberit

Harstikke ongewoon, maar er ligt gewoon sneeuw. Dit doet ons denken aan kerst. Ook Albert Heijn denkt er zo over en komt dan ook met een lekkere kerstster. Ren dus nu naar de winkel.

AH

Dyson, de bekende stofzuigermaker komt met een nieuw product. De lucht wordt steeds viezer en mensen vragen om een oplossing hiervoor. Nou, die is er! The Dyson Zone is een hoofdtelefoon, maar filtert ook nog eens de lucht. Geweldig ding.