Lamborghini bouwt 40 superluxe villa’s in Dubai

Lamborghini, het merk van de supersportauto’s, gaat nu ook villa’s verkopen. Dat zit zo.

Het is minder ongebruikelijk dan je misschien denkt. Lamborghini is niet het enige merk dat in de vastgoed gaat. Porsche doet het bijvoorbeeld al jaren en heeft zelfs een eigen metershoge woontoren in Miami. Maar goed, even terug naar de Italiaanse autofabrikant. De plannen van Lambo zijn nog pril en dit is pas het eerste project van het merk.

Lamborghini gaat 40 villa’s in Dubai bouwen. Het vastgoedproject bestaat uit superluxe huizen met elk zes slaapkamers. Mocht je interesse hebben, dan heb je pech. De woningen zijn al verkocht. De villa’s komen binnen een besloten community en zijn dus veilig afgezonderd van de buitenwereld. Dat is vrij gebruikelijk in Dubai, maar bijvoorbeeld ook in sommige steden in de Verenigde Staten.

Het design van de villa’s is geïnspireerd op de supercars van Lamborghini. De Italiaanse autofabrikant tekent zeer scherpe auto’s met heftige lijnen. Dat komt weer terug in de huizen. Bijzonder modern, dus het moet wel je ding zijn. Een grappig detail is dat de villa’s ook eigen Lamborghini meubels krijgen. Durf hier maar eens een Ferrari te parkeren in de garage. De buren zullen je raar aankijken!