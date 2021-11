Lamborghini koptelefoon is goedkoper dan AirPods Max

De vraag is, wat is meer status. Een koptelefoon van Lamborghini of van Apple?

Apple heeft de AirPods Max vrij hoog in de markt gezet. Het Amerikaanse techbedrijf uit Cupertino vangt graag 629 euro voor de koptelefoon. Lamborghini heeft ook zelf een koptelefoon uitgebracht en deze is met 499 dollar een klap goedkoper. Hoe zit dat?

Ten eerste is Lamborghini heel goed in auto’s bouwen, maar niet in een koptelefoon ontwikkelen. De Italiaanse autofabrikant heeft een samenwerking met Master & Dynamic. Een Amerikaans bedrijf uit New York. Feitelijk maakt Master & Dynamic de koptelefoon en Lamborghini mag er een logo op plakken. Heel kort door de bocht gezegd dan. Het product bestond al in combinatie met drie kleuren. Daar is nu een vierde aan toegevoegd.

Het gaat hier om de kleur Mantis Green. Verkrijgbaar op de Master & Dynamic MW07 koptelefoon van 499 dollar en de goedkopere MW65 draadloze earbuds voor 249 dollar. Naast het flamboyante kleurtje, staat het automerk ook bekend om zijn Y-patroon. Dat komt terug op deze koptelefoon van Lamborghini, inclusief de nodige logo’s. Niet te missen dus! Je kunt het product op tijd aanschaffen voor de feestdagen. Bestellen is vanaf nu al mogelijk. Je vrienden kunnen het nieuwe model herkennen aan de groene kleur.