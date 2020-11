Lamborghini koptelefoon kun je wél betalen - Apparata

Een echte Lamborghini zit er voor de meeste van ons niet een. Maar deze Lamborghini koptelefoon kun je wel betalen!

Een gloednieuwe Lamborghini kost toch al gauw minimaal 300.000 euro. Dan is deze koptelefoon van datzelfde Lamborghini toch een stuk schappelijker geprijsd. Waar je naar kijkt is een samenwerking tussen de Italiaanse autobouwer en het Amerikaanse Master & Dynamic.

De koptelefoonmaker uit New York heeft een speciale Lamborghini-variant gemaakt op de MW65 koptelefoon en MW07 earbuds. De kleuren van de koptelefoon zijn geïnspireerd op de kleuren van de Italiaanse supercars. Het betreffen allemaal two-tone combinaties, bestaande uit geel met zwart, geel met grijs en zwart met grijs. Het logo van Lamborghini is verwerkt op de oorschelp van de koptelefoon.

De koptelefoon heeft ondersteuning voor Bluetooth 5.0 en gaat maximaal 24 uur mee op een volle batterij. Ook heb je actieve ruisonderdrukking. De MW07 earbuds zijn een formaatje kleiner en vallen een stuk minder op. Deze earbuds bieden een batterijduur tot maar liefst 40 uur.

De Lamborghini koptelefoon is met 549 dollar niet heel voordelig. De earbuds zijn een stukje goedkoper, maar met 349 dollar nog altijd aan de prijs. Daarmee zijn ze een stukje duurder dan de gewone versies. Het is in elk geval een stuk voordeliger dan een échte Lamborghini.