Lamborghini onthult geheimzinnige carbon NFT sleutel

Ook Lamborghini ontkomt er niet aan zich te storten in de wereld van de NFT. Dat doen ze met een eigen sleutel.

Dit is meer dan een digitaal kunstwerk. Lamborghini heeft er werk van gemaakt om zich in de wereld van de NFT te profileren. Dat doen ze met de lancering van de Space Key. Net als The Fast and the Furious, is Lamborghini naar de ruimte geweest. Echt waar, dat deed het merk in 2019 als onderdeel van een onderzoek met het International Space Station. Wat Lamborghini precies deed als onderdeel van de joint venture is niet bekend, maar ze maakten er wel onderdeel van uit.

Met deze ruimtereis waren ook stukjes carbon fiber gemoeid. Deze zijn nu terug in handen van Lamborghini en het merk lanceert de Space Key als NFT. Op de sleutels zitten QR codes. Als je deze scant krijg je de NFT te zien. Een beetje geheimzinnig is het wel. Zo heeft Lamborghini nog niet bekendgemaakt wat de inhoud van de NFT precies is. Spooky!

Lamborghini is een samenwerking aangegaan met NFTPro voor het veilen van de NFT’s. De Italiaanse autofabrikant zegt de komende periode meer duidelijk te maken over dit nieuwe project met de carbon NFT Space Key.