Lamina1 moet open source metaverse worden

Lamina1 moet het Metaverse opensource maken.

Lamina1 moet voorkomen dat het Metaverse dezelfde kant opgaat als internet. Zal dit gaan lukken, of wint het grote geld altijd?

Kunnen we de Metaverse redden van commercie?

We zouden het bijna vergeten, maar internet was ooit een hobbyproject van een paar wetenschappers. Nu is de grootschalige commercie niet meer weg te denken van internet. Grote bedrijven als Meta, het voormalige Facebook, staan al te dringen om zich op de virtual reality versie van internet, de Metaverse, te storten en hier een aantal dure walled gardens van te maken.

Maar een klein groepje programmeurs en vrijwilligers biedt moedig weerstand. Zij werken aan een open source metaverse, dat voor iedereen toegankelijk zal zijn. De naam: Lamina1. Zal dit gaan lukken?

De sky is the limit in het Metaverse dat de bedenkers van Lamina1 voor ogen staat. Bron/copyright Apparata

Wat is Lamina1 en wat kan je ermee?

Het idee achter Lamina1 is niet nieuw. Het opzetten van een blockchain, dat de drijvende kracht is achter een virtuele wereld en waarin artiesten zullen worden betaald voor hun werk. Wel nieuw is dat er een aantal slimme mensen achter zit, waaronder de sciencefiction schrijver Neal Stephenson, de bedenker van het concept van de Metaverse. Waarschijnlijk hebben de heren een aantal ideeën achter de hand, waarmee ze in staat zijn om toch nog voor een aantal verrassingen te zorgen.

Tot nu toe was er de vraag of het zou lukken om de metaverse met genoeg inhoud te vullen. AI is echter tegenwoordig zo goed, dat 3D objecten, grafische weergave en dergelijke op algoritmische wijze kunnen worden gegenereerd. Dit zou dan weer afbreuk doen aan het idee dat de artiesten beloond worden.

Op dit moment is er dus nog niet zoveel te zeggen over wat voor karakter Lamina1 gaat krijgen, maar misschien is dat ook wel de bedoeling. Want de bedoeling is dat vooral wij, de gebruikers, vorm gaan geven aan Lamina1.