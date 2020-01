Lanceert Sony eerste toepassing voor PlayStation 5?

Hij is vanaf volgende week verkrijgbaar.





Sony heeft nog niet veel bevestigd over de PlayStation 5. Wel weten we dat er een nieuwe controller bij de console uitgebracht gaat worden. Ook blijkt dat Sony graag wilt dat je, zelfs als je de PlayStation 5 nog niet koopt, wel alvast de PS5-controller aanschaft.

Toch is het niet zo dat de controller voor PlayStation 4 daarmee niet meer ontwikkeld wordt. Sony presenteert namelijk, zoals in december aangekondigd, volgende week een attachment voor de dualshock 4-controller. Daarmee is de lancering vroeger dan in december aangekondigd.

Inmiddels is er meer bekend over deze zogenaamde backbuttons. Met de twee knoppen kun je 16 acties voorprogrammeren. Bovendien krijg je feedback op jouw game-prestaties door trillingen die je via de buttons in jouw handen voelt. Ook kun je via het OLED-scherm meer informatie krijgen over hoe je de buttons gebruikt.

Daarnaast kun je met één van de knoppen een eerder ingesteld patroon terugzoeken. Ook kan je met deze knop drie zogenaamde profielen maken. Met zo’n profiel stel je de knoppen vooraf optimaal in voor jouw favoriete game. Als je de game dan later weer wilt spelen kun je eenvoudig het profiel voor de instellingen oproepen en direct verder gamen.

Sony-watchers vinden het opmerkelijk dat Sony relatief kort voor de introductie van de PlayStation 5 zo’n nieuw attachment uitbrengt. Het is namelijk met deze accessoire de eerste keer dat Sony met officiële back buttons komt. Zij verwachten dan ook dat de back buttons uitgebracht worden om voor te sorteren op de PlayStation 5.

Allereerst zou men op deze manier kunnen testen met de voor Sony nieuwe functie en gebruikers alvast kunnen laten wennen. Ten tweede zouden back buttons een belangrijk aspect van PlayStation 5 kunnen worden en zou deze accessoire wel eens nodig kunnen blijken om PS 5-spellen op de PS 4 te blijven spelen, hetgeen met achterwaartse comptabiliteit mogelijk moet zijn als we de geruchten mogen geloven.

