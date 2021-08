Lancering van iPhone 13 in detail gelekt

De mogelijke lancering van de nieuwe iPhone 13 is gelekt. Zo is naar buiten gekomen in welke week en maand je de smartphone kunt verwachten.

Dat alles moet je wel met een korreltje zout nemen natuurlijk. Want Apple zelf zegt er niets over. Dit najaar verschijnt de nieuwe iPhone 13. Dat is evident, want elk najaar zien we wel een nieuw vlaggenschip iPhone serie. Er zijn echter details over de lancering naar buiten gekomen.

iPhone 13 lancering in september

Apple lanceert de gloednieuwe iPhone 13 in de derde week van september. Dat zegt analist Daniel Ives van Wedbush op basis van documenten die ook zijn ingezien door MacRumors. Voor het eerst zou Apple een iPhone uitrusten met 1 TB opslagcapaciteit. Tot op heden is 512 GB het maximum.

Met een aankondiging in de derde week van september moet je mikken op een Nederlandse release in oktober of begin november. Apple wijkt met een aankondiging in september wel af van verleden jaar. Toen werd de nieuwe iPhone in oktober aangekondigd. Dit was echter niet het oorspronkelijke plan, maar Apple moest vanwege de pandemie uitwijken naar oktober.

Het is bovendien afwachten hoe goed Apple de iPhone 13 straks kan uitleveren. De hele wereld heeft te maken met chiptekorten. Hoewel de Amerikaanse techgigant chips in eigen huis fabriceert, is dit geen garantie dat alle componenten ook voldoende aangeleverd kunnen worden.