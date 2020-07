Land Rover horloge net zo sterk als de Defender?

Het Land Rover horloge is gemaakt in een samenwerking met Elliot Brown.

Land Rover en horlogemaker Elliot Brown hebben de handen ineen geslagen. Beide partijen steunen het roeiteam dat deel uitmaakt van de Row GB Challenge. Het roeiteam – bestaande uit Oliver Dawe-Lane, Arthur Chatto, Harry Lidgely en Charles Bromhead – startte bij de Tower Bridge in Londen. De boot werd te water gelaten met een Land Rover Defender.

Zonder hulp gaan ze 2.000 mijl roeien om veel mogelijk geld in te zamelen voor het Rode Kruis en JustOneOcean. Ter ere van dit event hebben Land Rover en Elliot Brown een speciale horloge uitgebracht. De roeiers draaien dit horloge ook om de pols om de tijd bij te houden. Het gaat hier om het Land Rover x Elliot Brown Holton Professional-horloge. Het uurwerk maakt deel uit van de van de Above and Beyond-collectie.

Je kunt met het horloge 200 meter duiken. Het uurwerk heeft krasbestendig saffierglas en een behuizing van maritiem roestvrij staal. Het horloge is bestand tegen een impact van 5.000 G. Wie het quartz-uurwerk koopt kan rekenen op vijf jaar garantie en een batterijlevensduur van drie jaar.

Het horloge kost 647,56 euro. Je kunt het Land Rover x Elliot Brown Holton Professional horloge aanschaffen via de website van Land Rover.