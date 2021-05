Landen gaan voor digitale valuta, hier moeten de munten aan voldoen - Apparata

Het kan niet anders, landen gaan voor digitale valuta. Amerika loopt hierin voorop. Maar daar horen wel voorwaarden bij, lees hier welke.

Overheden zijn niet gek. Ze proberen het misschien zo lang mogelijk uit te stellen, maar digitale munten zijn de toekomst. Daarom zullen landen steeds meer gaan kijken om hun eigen valuta om te zetten naar een digitale munt. De Electronic Transactions Association (ETA) heeft een rijtje voorwaarden gemaakt. Hierin staat waar een dergelijke munt aan moet voldoen als de dollar digitaal wordt.

Digitale dollar

Amerika is aan het bekijken of hun munt (ook) digitaal kan worden. De ETA heeft daarvoor een reeks leidende principes naar voren gebracht. De ETA is een toonaangevende handelsvereniging met leden zoals Visa, Mastercard, Paypal, Bank of America, Google en Apple. De organisatie is een voorstander van het digitaliseren van valuta. De ETA heeft de ambitie om alle Amerikanen toegang te geven tot financiële diensten.

De ETA heeft een document gemaakt genaamd “7 Guiding Principles”. Nou, de naam zegt het al: het stuk beschrijft waaraan een digitale dollar moet voldoen zodat het bruikbaar en veilig is.

7 leidende principes digitale valuta

De crypto zou er voor moeten zorgen dat de consumenten toegang hebben tot “een robuust en innovatief scala aan veilige bank- en betalingsopties dat gebonden is aan regels”;

De regering moet rekening houden met de “de inherente kosten en risico’s”. Daar moet niet licht over nagedacht worden. Daarom dient dit uitvoering onderzocht te worden;

Het derde punt is “innovatie”. De munt moet er voor zorgen dat bijvoorbeeld cyberbeveiliging een vlucht neemt;

Beleidsmakers moeten ook “de juiste tool voor de klus” vinden. Dit kan door de digitale dollar-ontwerpen te vergelijken met bestaande betalingssystemen. Rekening houdend met hun voortdurende verbeteringen;

“Participatie van de particuliere sector” in het ontwerp en de verspreiding van een digitale dollar is essentieel. Aangezien elke digitale valuta van een centrale bank in een gevestigd ecosysteem geïntroduceerd wordt;

Daarom is het noodzakelijk om te zorgen voor “interoperabiliteit” met andere betalingssystemen. “Open acceptatie” hoort hierbij. Dit omdat volgens ETA consumenten eerder geneigd zijn om een​ digitale dollar te adopteren die kan worden gebruikt op bestaande netwerken;

En als laatste natuurlijk consumentenbescherming. Het raamwerk voor de digitale valuta moet de privacy en veiligheid van elke persoonlijke en online transactie waarborgen.

Het uitbrengen van het document komt op een goed tijdstip. De Federal Reserve werkt aan een digitale versie van de dollar, waar deze ‘voorwaarden’ zeker onderwerp van gesprek zullen zijn.