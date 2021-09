Landen moeten nu Bitcoin gaan kopen, anders krijgen ze spijt!

Dat zegt klokkenluider en privacy-specialist Edward Snowden. Dit omdat El Salvador Bitcoin als wettig betaalmiddel heeft. Lees hier waarom landen Bitcoin moeten gaan kopen.

Het was nogal een dingetje afgelopen week. Dit gaat over dat El Salvador het eerste land werd dat Bitcoin als wettig betaalmiddel introduceerde. De koers van de munt ging wat naar beneden, dus het had gelijk effect. Snowden, alom bekend als klokkenluider, zegt: ‘ er is nu druk op concurrerende landen om Bitcoin te verwerven – al was het maar als reservevermogen.’ Hij waarschuwde: “Laatkomers kunnen spijt krijgen van hun aarzeling.’

Landen ‘moeten’ Bitcoin kopen

Snowden is een voormalig computerintelligentieadviseur voor de National Security Agency (NSA) en werkte ook voor de Central Intelligence Agency (CIA). Edward Snowden gaf commentaar op El Salvador die dinsdag Bitcoin wettig betaalmiddel maakte. Hij twitterde:

Vandaag werd Bitcoin formeel erkend als wettig betaalmiddel in het eerste land. Afgezien van de krantenkoppen, is er nu druk op concurrerende landen om Bitcoin te verwerven – al was het maar als een reserveactiva – omdat het ontwerp vroege adoptie enorm stimuleert. Laatkomers kunnen spijt krijgen van hun aarzeling.

De Bitcoin-wet van El Salvador is op 7 september van kracht geworden en Bitcoin is nu een nationale valuta naast de Amerikaanse dollar. Nayib Bukele, de president van El Salvador, onthulde dinsdag ook dat zijn regering 550 BTC heeft gekocht.

Wettig betaalmiddel

Overigens staat Snowden hier niet alleen in. Dante Mossi, de uitvoerend president van de Central American Bank for Economic Integration (CABEI), zei dat als het aannemen van Bitcoin als wettig betaalmiddel goed gaat in El Salvador en de kosten van overmakingen aanzienlijk dalen, ‘andere landen waarschijnlijk dat voordeel zullen zoeken en het zullen aannemen.’

En het gaat zelfs verder: de Bank of America ziet tevens voordelen om digitale munten, zoals Bitcoin, als wettig betaalmiddel aan te nemen. Zij zeggen dat Bitcoin bijvoorbeeld gebruikt zou kunnen worden bij grensoverschrijdende overdrachten. Hierbij zouden de transactiekosten lager kunnen worden in vergelijking met ‘normale’ banken.