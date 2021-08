Langste dronevlucht van Europa vertrekt uit Nederland

De meeste drones kunnen een halfuurtje in de lucht hangen. Hoe anders is deze operatie, om de langste dronevlucht van Europa te realiseren.

Hier is geen sprake van een halfuurtje vliegen, maar een urenlange tocht door meerdere landen. Een uitdaging met meerdere aspecten. Denk aan weersomstandigheden, maar ook de batterijen van de drone zelf moeten het volhouden. In totaal gaat het om een afstand van 750 kilometer dat de drone moet aan afleggen.

Langste dronevlucht van Europa

De expeditie is opgezet door ingenieurs- en adviesbureau Antea Group. De vlucht vertrekt vanaf het Oranjewoud in de provincie Friesland, door Duitsland, met als eindbestemming Kopenhagen, Denemarken. Met de actie wil het bedrijf laten zien waar drones zoals in staat toe zijn.

Het is nog niet bekend wanneer de vlucht gaat plaatsvinden. De voorbereidingen zijn in volle gang. Zo is onder meer toestemming nodig omdat er door drie nationale luchtruimen gevlogen gaat worden. In het gunstigste geval kan de langste dronevlucht van Europa dit najaar gerealiseerd worden.

De Antea Group is gespecialiseerd in dronetechnologie. Het bedrijf zet onder meer drones in om verkeerssituaties nauwlettend in de gaten te houden. De firma is onderdeel van de Dutch Drone Delta. Schiphol, KLM, Rijkswaterstaat, Port of Rotterdam en het Ministerie van I&W maken hier tevens onderdeel van uit.