Langzame smartphone is rete-irritant, zo los je het op!

Je smartphone wordt steeds een stukje langzamer, wij hebben wat oplossingen voor je op een rijtje gezet.

We maken het allemaal wel mee. Na een jaar ofzo wordt je smartphone langzamer. Het internet en het schakelen tussen schermen gaat gewoon allemaal wat moeilijker. Op een gegeven moment gaat het echt opvallen en merk je het dagelijks. Dat is het moment om wat stappen te nemen om je smartphone weer wat sneller te maken.

Langzame smartphone

Net zoals bij laptops, slijt je smartphone gewoon. Dat resulteert in een minder goed werkend apparaat. Helemaal oplossen kan je het niet, maar er zijn wel handige tips om het te voorkomen en om de snelheid wat terug te krijgen.

Maak ruimte

Meest logische, meest makkelijke. Er staat zoveel op je smartphone: van foto’s, filmpjes tot aan tientallen apps. Kijk gewoon wat je nodig hebt en loos er wat. Dit betekent niet dat je inhoud moet weggooien. Er zijn veel oplossingen voor, zet het bijvoorbeeld in de cloud. Is je apparaat voor tachtig procent vol, dan is het echt tijd voor een schoonmaakactie.

Update je apps

Oude apps maken je smartphone langzamer. Update dus altijd je apps even. Nieuwe apps werken altijd beter en dit resulteert in een beter werkende telefoon. Wat ook helpt, verwijder de apps die je niet gebruikt. Waarom zou je die erop laten staan? Logische vraag maar veel mensen laten apps erop staan die ze niet gebruiken.

Zet uit

Wat ook helpt is om even je telefoon helemaal uit te zetten. Veel gebruikers zetten het apparaat helemaal niet meer uit en leggen het in de nacht aan de oplader. Gun je smartphone ook even wat rust, door hem uit te zetten. Hierdoor worden bijvoorbeeld alle op de achtergrond draaiende apps afgesloten. Fabrikanten adviseren dit minimaal een keer per week te doen.

Fabrieksinstellingen

Zie dit als de ultieme laatste oplossing. Je kan je apparaat helemaal weer terug zetten naar de fabrieksinstellingen. Hiermee verwijder je dus alles, alleen de kant en klare instellingen en opties blijven over.