Laptop aansluiten op TV, dat is nog steeds handig - Apparata

Je laptop aansluiten op je TV, dat kan heel handig zijn. Lees hier hoe je dat snel en gemakkelijk kan doen.

Computers en televisies lijken steeds meer op elkaar. Maar soms komt het toch nog echt voor dat je iets zou willen laten zien dat op je laptop staat, maar niet op je slimme TV. Dat kan voorkomen als je via je laptop een serie van Netflix wil kijken op je niet zo slimme TV, of dat je je killer- presentatie op je grote TV zou willen laten zien. Er zijn dus nog (steeds) situaties waarbij je dit zou willen doen. We beschrijven enkele gemakkelijke oplossingen hieronder.

Laptop aansluiten op TV

Eigenlijk kan je hier onderscheid maken tussen Google en Apple. Ben je een Apple- gebruiker, dan is AirPlay voor jou de meest makkelijke manier. AirPlay is een Apple-instelling die je Apple-apparaten laat casten naar een ander AirPlay-apparaat. Het nadeel is dat het alleen werkt op Apple-compatibele apparaten die de AirPlay-functie bevatten. Momenteel betekent dat enkele Samsung-, LG- en Sony-modellen, maar de lijst groeit, omdat veel fabrikanten het nu in de nieuwe sets opnemen.

Google doet eigenlijk hetzelfde met de Chromecast. Net als bij Airplay kan je hiermee verbinding maken met vergelijkbare apparaten. In de gebruikershandleiding van je TV staat of je apparaat Chromecast compatibel is. Heb je een nieuwe TV gekocht? Het staat ook meestal op de doos. Is je TV niet compatibel? Wees gerust, het kan misschien nog steeds. Chromecast biedt een vergelijkbare oplossing door met een streaming-speler die via HDMI op je tv is aangesloten. Hiermee kan je verschillende apparaten en apps casten. Een ander groot voordeel van Chromecast, in tegenstelling tot AirPlay, is dat je niet Google-producten kan gebruiken. Dit kan door een app van derden te gebruiken, zoals Streamer, en vervolgens zou kunnen koppelen met bijvoorbeeld je Apple-computer.

Old school oplossing

Lukt het bovenstaande niet, dan heb je echt oude apparaten. Maar misschien ben je wel heel zuinig! Dan is er nog steeds een oplossing, maar deze is ook ouderwets. Dat betekent dat je een kabel moet gaan trekken tussen je TV en laptop. De beste optie is om een ​​HDMI-kabel te gebruiken, die wordt aangesloten op de ingangen met het label HDMI op je tv. Succes.