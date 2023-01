LARQ Bottle PureVis, reinigt water met UV straling

Leidingwater is even goed als bronwater, maar wel stukken goedkoper. Met de LARQ Bottle PureVis blijft je drinkflesje schoon.

UV-straling, een geweldige bacteriedoder en virusvernietiger

UV-straling kan je zien als licht met een kortere golflengte. Daardoor kunnen wij UV-straling niet zien. Bepaalde golflengtes UV-straling zijn erg effectief om bacteriën en virussen mee te vernietigen. Daarom neemt de populariteit van UV-straling om oppervlaktes mee te reinigen, sterk toe. Zoals in de LARQ Bottle PureVis.

In 20 seconden bijna alle bacteriën dood

Wij zuinige Nederlanders, zijn dol op drinkflesjes om leidingwater mee te nemen. Geen wonder, want onderweg betaal je je blauw. Microbiologen kijken hier met afgrijzen naar, want een bacterie kan elke 20 minuten zichzelf in tweeën delen en drinkflesjes zijn een beruchte bron van eencellig gespuis. Maar gelukkig is er UV-straling.

Met UV-straling kan je ook water zuiveren, zoals in de LARQ Bottle PureVis. Dit, omdat UV-straling moleculen in de bacteriën en virussen uit elkaar rukt en daarmee in deze drinkfles in 20 seconden 99,8 procent van E. colibacteriën vernietigt. Deze UV-straling is ook gevaarlijk voor mensen. Maar omdat dit alles binnen het flesje plaatsvindt als de dop erop zit, hebben wij er geen last van. Wat dat betreft, is dit een slim uitgedacht systeem.

Dankzij de micro USB-laadpoort kun je de batterij bijladen. De fles is verkrijgbaar in 500 ml en 740 ml uitvoeringen.

LARQ Bottle PureVis ook goede thermosfles

Niet alleen kan je hiermee gevaarlijke bacteriën en virussen weghouden uit je flesje met water, het is ook nog eens een goede thermosfles. Heet water blijft twaalf uur heet, koud drinken blijft zelfs 24 uur koel.



De bediening van het lampje is eenvoudig. Door op de knop van de deksel te drukken, activeer je het lampje en worden de bacteriën en virussen in de fles met een UV death ray verzengd. Dit gebeurt ook automatisch elke 2 uur. Kortom, deze fles is slecht nieuws voor bacteriën.

LARQ Bottle PureVis handig, maar helaas wel behoorlijk aan de prijs

UV-lampen zijn op zich niet heel duur. Voor twee tientjes heb je er al één. Datzelfde geldt ook voor thermosflessen. De best geteste kost € 12. Wat dat betreft, is een prijs van € 109 voor een combinatie van die twee, onzes inziens wat aan de hoge kant. Dezelfde fabrikant verkoopt ook flessen, waarin het water gefilterd wordt. Merkwaardig dat deze functies niet worden gecombineerd tegen een kleine meerprijs.

Daar staat wel tegenover dat het een handig, innovatief product is en je beschermt tegen microbiologisch vervuild water als je onderweg bent. Zeker voor mensen die veel reizen is de LARQ Bottle PureVis, een drinkfles waar je veel aan hebt!