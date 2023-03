LARQ Water Pitcher zelfreinigende waterkan

Het is voor Nederlandse epidemiologen een gruwel. Waterflesjes die steeds opnieuw worden bijgevuld, want ons Nederlanders is zuinig. Er is nu een goede technologische oplossing, de LARQ Water Pitcher. Maar daar moet je wel even de spaarpot voor omkeren.

Water, de beste dorstlesser

Water is de frisdrank van moeder natuur. En water bevat ook talloze geheimen. Wist je bijvoorbeeld dat er 19 soorten ijs, plus amorf ijs, bestaan? H2O, zoals deze onverwacht complexe stof die we kennen door scheikundigen ook wel wordt aangeduid, is verreweg de beste dorstlesser. Het is fris, het is gezond en het is verreweg het goedkoopst. Voor € 2,50 kan je een jaar lang volop water drinken. Want Nederlands leidingwater behoort tot het beste ter wereld. Dit zijn waterdeskundigen uit andere landen best wel jaloers op.

Het is dus erg slim om je eigen water uit de kraan te tappen en mee te nemen in een drinkfles. Daarmee zuiver je je lichaam en spaar je het milieu. Want er komen voortdurend kleine plasticschilfertjes vrij uit de plastic flesjes water. En dat is dan nog het onschuldigste voorbeeld. Want flesjes cola, of blikjes, leveren ook nog eens allerlei kunstmatige rommel gratis mee, die je eigenlijk niet in je lichaam wilt hebben.

LARQ Water Pitcher is leverbaar in wit en marineblauw. Bron Larq

LARQ Water Pitcher, schoon water naast je bed

We hebben hier al de Larq Bottle PureVis drinkfles besproken, van rond de € 80. Deze maakt met behulp van ultraviolet licht korte metten met bacteriekolonies en andere eencellig gespuis. Volkomen ten onrechte gaan die vervelende onzichtbare onderkruipsels er van uit dat ze eventjes jouw drankje kunnen overnemen. Dat laat je je niet gebeuren natuurlijk. Helaas behoorlijk aan de prijs. Maar als je elke dag een drinkflesje water koopt op het station heb je deze er snel uit. Maar voor thuisgebruik? Daarvoor is er een ander product, de LARQ Water Pitcher.

Dit is, gezien de uitstekende conditie van het Nederlandse drinkwater, handiger in landen zoals de VS. De VS heeft een drinkwatervoorziening op derde-wereldniveau. Maat toch kan het toch ook in Nederland nuttig zijn als je het zekere voor het onzekere wil nemen wat betreft het voorkomen van bacteriële besmetting. Want staat bijvoorbeeld een karaf water naast je bed een paar uur open en bloot? Dan kan er allerlei stof in terechtkomen, waar bepaalde ongenode eencellige wezentjes erg blij van worden.

Draagbare waterfilter met UV-lampen

De Larq Water Pitcher lost dit probleem op, en meer. Het is in feite een draagbaar waterfilter. Het reinigen van water gebeurt in twee stappen. In de eerste stap worden verontreinigingen inclusief zware metalen uit het water gefilterd door middel van actieve kool. In de tweede stap gebruikt het filter ultraviolet licht om de groei van bacteriën binnen de perken te houden.

Bij andere waterfilters is een berucht probleem, dat bacteriën groeien in het filter. UV-licht lost dit probleem op in de Larq Water Pitcher. Een enkel filter kan ongeveer 60 gallon, dat is 220 l water, filteren voordat het vervangen moet worden.

LARQ Water Pitcher hip en hightech

Zoals in elk hip product, mag natuurlijk een smartphoneapp niet ontbreken. Uiteraard, zoals een zichzelf respecterend Amerikaans bedrijf uit Silicon Valley betaamt, alleen te gebruiken op iPhone. Hierin kan je de conditie van het filter en je dagelijkse watergebruik bijhouden. Erg handig, want gezondheidskundigen raden aan om meerdere liters water per dag te drinken.

Kortom, afgezien van de discriminatie van Android, een mooi product dus.

Helaas wel erg duur

Waar wij wat minder blij van worden, heel wat minder blij, is de belachelijk extreme prijsverhoging sinds de Kickstarter is afgelopen. Je betaalt maar liefst € 130 voor deze waterkaraf. Dat is wel erg veel, voor een waterkan. Met een lithium ion powerbank van een tientje, een UV-ledje van een paar euro en een ESP32-achtig bordje met ombouw. Waarvan je de onderdelen op de Alibaba voor hooguit een tientje samen kan bestellen.

Ook de kosten van een waterfilter zijn niet mis, rond de € 20 per stuk. Dat is omgerekend een dubbeltje per liter gezuiverd water.

En dan is er de afschrijving op de waterkaraf. Als we uitgaan van vijf jaar intensief gebruik kom je uit op € 26 per jaar, of € 9 per filter. Dit is nog niet eens meegerekend. Dat is samen niet zo veel minder dan het goedkoopste mineraalwater uit de supermarkt. Saskia van de Lidl bijvoorbeeld, dat in 2017 nog € 0,12 per liter kostte. Kortom: totdat LARQ de prijs van de LARQ Water Pitcher flink verlaagt, kan je deze beter laten liggen. Jammer, maar het is zoals het is. Een mooie marktkans voor een Nederlandse of Belgische concurrent dus.