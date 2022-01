Tanken op waterstof kennen we al wat langer. Iets van 200 automobilisten tanken op waterstof. Nu komt deze “schone” brandstof ook naar de LAVO Cargo e-bike.

Waterstof, schoon of niet?

Waterstofgas komt bijna niet in vrije vorm op aarde voor. Zo ongeveer alle waterstof op aarde is gebonden in water of koolwaterstoffen. Wil je pure waterstof tanken, dan moet je naar Jupiter. Of de zon. Dat is natuurlijk een beetje ver vliegen.

Daarom maken we waterstof uit water met behulp van elektriciteit, of uit aardgas. Die elektriciteit moet natuurlijk opgewekt worden. Vaak gebeurt dat met fossiele brandstof. En aardgas is natuurlijk ook een fossiele brandstof.

Daarom kan je niet zomaar zeggen dat waterstof schoon is. Alleen waterstof die gemaakt is met groene stroom, is echt schoon. Waarom dan toch waterstof? Eigenlijk om twee redenen. Het is erg energiedicht, en een waterstofmotor stoot alleen onschadelijke waterdamp uit.

LAVO Cargo e-bike op waterstof, emissievrije cargobike voor in steden

Dat maakt de waterstofmotor erg aantrekkelijk. Overheden hebben zich vastgelegd op ambitieuze klimaatdoelen. Zo verbannen gemeentes in uiterlijk 2024 alle fossiele brandstoffen verbruikende voertuigen uit veel Europese binnensteden.

Vanaf 2030 worden zelfs alle benzine- en dieselvoertuigen uitgebannen, ook buiten de steden. De reden dat de Nederlandse ontwerpers van MOM Studio in samenwerking met het Australische LAVO de LAVO Cargo e-bike hebben ontworpen. In binnensteden is deze emissievrije cargo bike een uitkomst. En omdat waterstof heel energiedicht is, kan deze fiets het ook nog eens heel lang volhouden zonder bijgetankt te worden.

LAVO: waterstoftankstation aan huis

Moet je toch bijtanken? Geen punt, een kwestie van een waterstoftank aansluiten en bijvullen. Deze waterstof is gegarandeerd schoon, want deze produceer je zelf, met behulp van het LAVO Home Hydrogen systeem. Met elektriciteit uit je eigen zonnepanelen. Je rijdt dus ook nog eens gratis. Het Home Hydrogen systeem werkt met metaalhydrides, waardoor je per kilo vijf keer zoveel energie op kan slaan als een batterij. In plaats van een batterij van 6 kilo, plaats je een waterstoftankje van 1,2 kilo.

Het LAVO energie-opslagsysteem. Bron: LAVO, Inc.

Energieopslag in waterstofbatterij

Het lijkt er dus op dat deze cargo bike vooral bedoeld is als publiciteitsstunt om meer Australiërs en anderen over te halen om te investeren in het (prijzige) pakket van LAVO. Goedkoop is dit met rond de 30.000 Australische dollar (plm. € 20.000 bij het schrijven van dit artikel) niet. Het is wel een uniek stuk techniek waarmee je inderdaad in een keer duurzaam bezig bent. Want met de meer dan 40 kWh die het systeem van LAVO kan opslaan, kun je enkele dagen voort zonder zon.

Voorlopig is deze fiets dus in Nederland nog niet te koop. Maar wat natuurlijk wel kan, is een elektrische cargo bike kopen. En die zijn eigenlijk nog wel beter. Deze kun je namelijk ook opladen via je eigen zonnepanelen, of natuurlijk met groene stroom. Goede elektrische cargo bikes zijn bijvoorbeeld die van Batavus en Gazelle.