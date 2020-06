Lederen opbergvak voor je peperdure Mac Pro

Maakt dit de bijzonder ontworpen Mac Pro fraaier om te zien?

Het uiterlijk van de Mac Pro is al jaren een puntje van discussie. De vorige generatie had het ontwerp van een prullenbak. Het huidige model lijkt op een uit de hand gelopen design van een kaasschaaf. Misschien dat deze accessoire van WaterField Design van pas kan komen.

Deze accessoire verbergt het kale en kille design van de Mac Pro een beetje. Daar krijg je een groot lap leder voor terug met een aantal slimme opbergvakken. Nu is de Apple Mac Pro al duur met een prijskaartje van enkele duizenden euro’s. Deze lederen accessoire van WaterField Designs is ook niet bepaald goedkoop te noemen. Ze vragen maar liefst 399 dollar voor het stukje design.

Je kunt er onder andere een calculator of een klein toetsenbord in opbergen. Natuurlijk ook alle andere kleine randzaken zoals pennen of een koptelefoon. Als de Mac naast je op het een bureau staat zijn al deze zaken meteen binnen handbereik. Je moet er alleen een prijs voor betalen. En de vraag is natuurlijk of jij het die deftige prijs wel waard vindt. De Mac Pro Saddle Gear, zoals het product heet, is vanaf heden verkrijgbaar in de webshop van WaterField Design.