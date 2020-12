Heb jij een Ledger Cryptowallet? Pas dan op voor chantage - Apparata

Ledger cryptowallet houders moeten oppassen, want criminelen slaan toe.

Als je handelt in cryptomunten kun je deze bewaren in een zogenoemde hardware wallet. De Ledger cryptowallet is veel gebruikt en normaal gesproken veilig, hoewel deze niet onhackbaar blijkt. Nu zijn er echter problemen en houders van zo’n Ledger cryptowallet worden gechanteerd. Dit is er gaande.

Het begon met datadiefstal voor de Ledger Cryptowallet houders

Op 25 juni werd de database van Ledger gekraakt. Dit betekende dat de gegevens van Ledger Cryptowallet eigenaren in vreemde handen kwamen. Het gaat hierbij niet alleen om naam en e-mailadres, maar ook om telefoonnummers en fysieke adressen. Nadat het stil was werd de hele file dit weekend gedumpt op Raidforums. Dit betekent dat er naast 1 miljoen e-mailadressen ook adresgegevens van 272.000 houders op straat liggen. Aangezien de houders van zo’n wallet meestal een flinke hoeveelheid crypto bezitten vreesde men voor problemen.

Ledger Cryptowallet houders slachtoffer van cybercrime en chantage

Die vrees bleek niet onterecht, want sinds de file gelekt is regent het phishing mails en kwaadaardige sms-jes. Hierbij worden bestanden meegestuurd die proberen toegang te krijgen tot de wallets. Sommige gebruikers trappen daar ook in. Inmiddels is het probleem een stuk erger. Mensen van wie het fysieke adres buitgemaakt is krijgen inmiddels bedreigende e-mails. Als zij niet snel met $ 500,- over de brug komen dreigt de verzender van de e-mail met een inbraak of een pak slaag.

Het bedrijf Ledger geeft aan niets te kunnen doen en experts waarschuwen mensen dat zij geen fysiek adres maar een postbus moeten opgeven als afleveradres bij nieuwe bestellingen. Tot nu toe zijn de reacties, die onder andere op Reddit gedeeld worden laconiek, maar zolang niet bekend is wie erachter zit is natuurlijk de vraag hoe serieus we dit moeten nemen.

Zoals altijd is het advies om in ieder geval niet te betalen. Het is immers niet gezegd dat je daarmee van de ellende af bent. Sterker nog, men kan er juist een aanmoediging in zien omdat men kan denken dat er meer te halen valt.

Ondertussen bij de Bitcoin…

Anders dan we gisteren zagen is de rally van de Bitcoin ten einde. Inmiddels zakt de koers van de grootste cryptomunt onder de $ 23.000,- en op het moment van schrijven noteren de grote cryptomunten ook verlies. Dit zien we duidelijk in onderstaand overzicht.

De Bitcoin koers in EUR bedraagt op dit moment EUR 18.620,09. Volgens experts is dit een reguliere collectie en blijft het vooruitzicht op lange termijn bullish.

Afbeelding: Ledger cryptowallet