Leest Facebook ‘stiekem’ je WhatsApp-berichten mee?

Facebook’s privacyschendingen betreffen volgens veel nieuws ook de berichtendienst. Het is niet ondenkbaar dat Facebook stiekem je WhatsApp- berichten meeleest.

Afgelopen week was er veel nieuws te vinden over de vermeende privacyschendingen van Facebook. En het lijkt erop dat het ook WhatsApp betreft (onderdeel van). Dat was eerder al de angst, en deze nieuwe waarschuwing dat het gecodeerde WhatsApp-berichten leest, “ondermijnt de privacybescherming van zijn 2 miljard gebruikers.”

Facebook leest WhatsApp-berichten

Al sinds Facebook de berichtendienst overnam voor een gigantisch bedrag zijn er zorgen. WhatsApp is namelijk de grootste en telt daarom de meeste gebruikers. En dat kwam in handen van de grootste data- oogster ooit. Daarom was iedereen zo boos toen WhatsApp er zo onverstandig op stond dat gebruikers nieuwe servicevoorwaarden moest accepteerden. Hiermee werd de deur geopend naar meer uitwisseling van gegevens. En dat is de reden waarom elke suggestie dat Facebook de WhatsApp-beveiliging in gevaar brengt, hard aankomt.

Het laatste nieuws vloeit voort uit een origineel artikel in ProPublica verleden week. Hierin staat dat WhatsApp’s “1.000 contractarbeiders die verdiepingen van kantoorgebouwen in Austin, Texas, Dublin en Singapore vullen… met behulp van speciale Facebook-software om door miljoenen privéberichten, afbeeldingen en videos.” Het idee alleen al is iets om van te schikken: Facebook dat contentrecensenten inhuurt om miljoenen schijnbaar end-to-end versleutelde WhatsApp-boodschappers te doorzoeken, kan gemakkelijk het vertrouwen ondermijnen in een platform dat door 2 miljard gebruikers wordt gebruikt. Maar het detail hier is alles.

Is het echt zo?

Gisteren schreven we nog dat WhatsApp juist hard werkt aan de privacy. En dat klopt. Maar er was verwarring over de encryptie van WhatsApp die werd geschonden, dat de end-to-end-encryptie niet zo privé is als we allemaal denken. Dit toont het niveau van misverstanden aan over wat end-to-end encryptie is en wat het niet is. Er is hier geen encryptie-inbreuk en gelukkig heeft ProPublica het misverstand opgehelderd. Facebook leest dus je WhatsApp-berichten niet mee.

“Een eerdere versie van dit verhaal”, aldus de update, “veroorzaakte onbedoelde verwarring over de mate waarin WhatsApp de berichten van zijn gebruikers onderzoekt en of het de versleuteling verbreekt die de uitwisselingen geheim houdt. We hebben de taal in het verhaal gewijzigd om duidelijk te maken dat het bedrijf alleen berichten onderzoekt van threads die door gebruikers zijn gemeld als mogelijk beledigend. Het doorbreekt de end-to-end-encryptie niet.”