Legendarische Nokia 6310 is terug met een groter, ronder scherm!

Afbeelding via Nokia

Niet stuk te krijgen: de legendarische Nokia 6310- telefoon. Nu is de Nokia 6310 terug en is het nog beter.

De Nokia 6310 is een legende. Je kon de telefoon dagen gebruiken, zonder hem hoeven op te laden. Tevens was hij bijna niet kapot te krijgen, daarom hadden veel mensen dit apparaat. Het is bijna al twintig jaar geleden dat deze Nokia werd gelanceerd. Nu heeft HMD Global, dit is het bedrijf dat nu eigenaar is van Nokia, een remake gemaakt van de Nokia 6310.

Nokia 6310 is terug

Nokia heeft al meerdere remakes gemaakt. Zoals gebruikelijk hierbij komt het bedrijf met een goedkope, kleine en eenvoudige telefoon die er een soort van uitziet als het origineel. De telefoon is wel aangepast en gemoderniseerd om vandaag de dag beter bruikbaar te zijn.

Je kunt de ‘nieuwe’ Nokia niet vergelijken met de huidige smartphones. De 6310 heeft een 2,8-inch scherm heeft met ronde randen, een numeriek toetsenbord, 8 MB RAM, 16 MB opslagruimte, een 0,3-megapixelcamera aan de achterkant en FM-radio. Het allergrootste voordeel toen, maar nu ook weer, is de batterij van 1150 mAh. Hier kan je echt heel lang mee doen, net als de originele versie.

Ontwerp

De Nokia 6310 is terug, maar niet zoals twintig jaar geleden. Vroeger had het apparaat een driekleurige look. Je had zelfs een combinatie met lichtgrijs, donkergrijs en goud. Deze had een chique uitstraling. De nieuwe Nokia heeft helaas deze kleurencombo niet, het apparaat is nu verkrijgbaar in geel, zwart en donkergroen. Ook de vorm en de knoppen zijn anders.

Nokia is hard bezig om zijn beroemde telefoons op een of andere manier nieuw leven in te blazen. Of ze echt in Europa kunnen concurreren met de huidige smartphones? Nee, dat niet natuurlijk. Maar blijkbaar is er wel een (bescheiden) markt voor. Trouwens, de nieuwe 6310 heeft ook het spelletje Snake!