Lego DC Batman Batmobile kost je dik 200 euro

Heel duur, heel gaaf. De nieuwe Lego DC Batman Batmobile Tumbler is een hebbedingetje.

De producten van Lego heb je in allerlei soorten en maten. Daar staan ook allemaal verschillende prijzen tegenover. Hoe groter of hoe gedetailleerder, hoe steviger het prijskaartje. De nieuwe Lego DC Batman Batmobile Tumbler is absoluut niet voordelig te noemen. Maar man, wat ziet het er vet uit hè.

Lego DC zet de Batman Batmobile Tumbler voor € 229,99 in de markt. In de doos zit naast de auto, ook een Lego Batman en Joker. Het voertuig zelf is 16 cm hoog, 45 cm lang en 25 cm breed. Je kunt het item combineren met andere Lego DC Batman producten.

Om de Batman Batmobile Tumbler in elkaar te zetten moet je aan de slag met 2.049 bouwstenen. Natuurlijk zit er in de doos een uitgeprinte instructie hoe je de auto in elkaar zet, je staat er dus niet alleen voor. Mocht de hond nou de instructie hebben opgegeten, maak je dan geen zorgen. De instructies zijn ook te downloaden vanaf de website van Lego.

Deze bouwset is gecompliceerd en gemaakt voor kinderen (hehe) in de leeftijd van 18 jaar en ouder. Vanaf 1 november is de set verkrijgbaar. Je weet dat je het wilt.