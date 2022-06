Lego heeft twee klassieke sets van de meest geliefde thema’s bijgewerkt

Lego

Dit ter viering van hun 90 jarige bestaan. Lego heeft de thema’s ruimte en kasteel laten terugkeren in sets die bol staan ​​van nostalgische vreugde.

Bijna iedereen heeft nog wel een setje Lego thuis staan, of heeft in ieder geval ooit Lego in zijn of haar handen gehad. En als je in de jaren tachtig bent opgegroeid, dan heb je zitten bouwen aan ruimteschepen of kastelen. Precies deze twee van de meest iconische en geliefde thema’s van het merk komen nu terug.

Klassieke sets Lego

Om de 90e verjaardag van het bedrijf te vieren, herleeft en herontdekt Lego beide thema’s met twee nieuwe sets die onmogelijk te weerstaan ​​zijn voor degenen die al tientallen jaren met Lego spelen.

Beginnen we met het Lego Lion Knights-kasteel. Gebaseerd op het 627-delige Lego King’s Castle dat voor het eerst werd uitgebracht in 1984, bevat het nieuwe Lego Lion Knights’ Castle meer dan zeven keer zoveel onderdelen als het origineel. En is het zonder twijfel de meest gedetailleerde en complexe middeleeuwse bouw die Lego ooit heeft gemaakt.

De andere Lego-doos betreft een ruimteschip. 43 jaar later is namelijk de originele Galaxy Explorer herrezen als een nieuwe set van 1.246 onderdelen. Ook zet het de blauwe en grijze kleurenschema van het origineel voort, evenals die prachtig retro geel getinte luifels. Het schip heeft ook hetzelfde deltavleugelontwerp als het origineel. De drie landingspoten zijn nu volledig ingetrokken en de wooncompartimenten binnenin zijn toegankelijk via een uitschuifbare oprit die ook kan worden gebruikt om een ​​rover in te zetten. De nieuwe Galaxy Explorer bevat vier klassieke minifiguurastronauten in rood-witte pakken, plus een robotgenoot.

Lego

Verjaardag

De verjaardag van Lego wordt gevierd met deze twee sets. Het ruimteschip kan je al pre-orderen. Voor het kasteel moet je nog even wachten, die kan je bestellen vanaf 8 augustus.