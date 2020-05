LEGO Lamborghini: 380 euro en bijna 4.000 stukjes

Zoet blijven tijdens de quarantaine doe je met deze LEGO Lamborghini Sián.

Als je gauw stress krijgt van een grote puzzel, dan moet je met grote fictieve boog om dit artikel lopen. Want deze nieuwe creatie van de wereldberoemde maker van speelgoedblokjes bestaat uit een behoorlijk aantal onderdelen. Dit is de Lamborghini Lamborghini Sián FKP 37 van LEGO Technic.

De LEGO Lamborghini is vanaf 1 juni te bestellen in de webshop van het merk. Het pakket omvat 3.969 bouwstenen die in elkaar gezet een Lambo Sián moeten voorstellen. Dit is een heet geblakerde supercar van Lamborghini met V12. Een echte twaalfcilinder ga je niet vinden in deze auto, maar er zit wel zeker een LEGO-motor bij met bewegende onderdelen.

Met een schaal van 1:8 is het een mooie aanwinst voor in je woonkamer. Als je de LEGO Lamborghini in elkaar heb weten te zetten tenminste. Wat altijd gaaf is bij de LEGO Technic producten is het oog voor detail. We benoemden al even de motor. Maar ook heeft deze auto echte vleugeldeuren, een verstelbare spoiler en een echt werkende versnellingsbak met acht versnellingen.

De doos is alleen al mooi om naar te kijken. Het pakket komt in een groene doos met het Lamborghini logo afgebeeld. Lamborghini’s zijn peperduur, maar deze LEGO-creatie is ook niet goedkoop. Voor 379,99 euro is de Lamborghini Sián FKP 37 van jou.